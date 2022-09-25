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Приметы и советы

Сомнолог рассказала о вреде обогревателя во время сна

Александр Афонин
Общество
Сомнолог рассказала о вреде обогревателя во время сна
Фото: unsplash

Включенный обогреватель может отрицательно отразится на качестве сна, вызвать кошмары и привести к плохому самочувствию утром. Об этом рассказала биолог-сомнолог Наталья Дорохова.

— Многие особенно любят включать его на ночь, чтобы как следует отдохнуть в тепле. Однако такая привычка может оказать сильное негативное влияние на здоровье, — сказала она.

По словам специалиста, ночью в организме человека вырабатывается гормон ночи — мелатонин. При повышении температуры воздуха вместе с ним происходит выброс кортизола — гормона стресса. Из-за него сон становится более беспокойным, что соответствующе отражается на утреннем самочувствии.

Кроме того, включенный обогреватель сильно осушает воздух. Это приводит к появлению шелушения кожи, раздражений и зуда. Также сухой воздух может сильно повлиять на здоровье детей, передает RT.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-сомнолога Ирины Завалко, почему возникают проблемы со сном, зависит ли это от возраста, а также когда стоит обращаться с этим к специалисту. По словам медика, проблемы могут быть вызваны различными факторами.

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