Командир штурмбата ДНР объяснил, какие задачи будут выполнять мобилизованные в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, будут контролировать освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории. Об этом заявил командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка Донецкой народной республики (ДНР) Максима Дроздов в воскресенье, 25 сентября.

— Части, которые на передовой, пора менять и закреплять позиции. Призванные россияне нужны для контролирования освобожденных территорий. Сейчас мы идем вперед, соответственно, нужно закрепление территорий, — сказал он в беседе с URA.RU.

Накануне стало известно, что в Приморском крае призванные из запаса граждане начали прибывать в формируемые воинские части и подразделения в рамках частичной мобилизации. После оформления документов начнутся занятия по боевому слаживанию на одном из военных полигонов.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.