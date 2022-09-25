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Правительство России одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах

Александр Афонин
Общество
Правительство России одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российское правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в воскресенье, 25 сентября.

— Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и приостановлении действия ее отдельных положений» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

В августе депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением поднять минимальный размер зарплаты до 31 тысячи рублей. Он отметил, что государству необходимо предоставлять адресную поддержку своим гражданам.

22 сентября стало известно, что Минтруд России предложил увеличить минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей. В министерстве уточнили, что проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

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