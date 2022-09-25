Акция в поддержку запуска «Северного потока — 2» прошла в Германии

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

В Лубмине на севере Германии прошла акция в поддержку открытия газопровода «Северный поток — 2» и снятия антироссийских санкций. Об этом сообщило региональное издание nrd.de в воскресенье, 25 сентября.

Демонстрация прошла под лозунгом «Чтобы у нашей родины было будущее, откройте «Северный поток — 2». Всего в ней приняли участие около 3,5 тысячи человек. Они выразили надежду, что при вводе газопровода в эксплуатацию цены на энергоносители в Германии снизятся и придут в норму.

Уточняется, что место проведения акции было выбрано не случайно. В Любмине расположился приемный терминал газопровода. По данным полиции, акция прошла мирно и без происшествий, передает РИА Новости.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что проблемы в энергетике Евросоюза не решатся без участия России. Чтобы успешно регулировать этот вопрос, страны — члены ЕС должны пойти на переговоры и пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.