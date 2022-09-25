Байден назвал неверную стоимость бензина в США в ходе выступления перед избирателями

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Президент США Джо Байден на прошедшей дискуссии о ценах заявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия средняя стоимость бензина ниже 2,99 доллара. Однако пользователи заметили несоответствие слов американского лидера реальности.

Согласно данным мониторинговой службы AAA, средняя стоимость топлива в США колеблется от 3,081 доллара до 5,762 доллара. Конечная цена зависит от конкретного штата. В округе Колумбия в свою очередь бензин стоит примерно 3,768 доллара.

Уточняется, что система собирает данные со 120 тысяч заправочных станций по всей стране. Представленные данные свидетельствуют, что слова Байдена не соответствуют действительности, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире. В материале издания The Wall Street Journal отмечается, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США на неделе сократился на семь миллионов баррелей по сравнению с неделей ранее.

До этого Байден в очередной раз оговорился во время выступления перед публикой. В прямом эфире он, рассказывая о своей супруге Джилл, сказал, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она была еще несовершеннолетней.