WSJ: Соединенные Штаты лишились нефтяной подушки безопасности

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США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации американского президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) Соединенных Штатов на неделе, которая завершилась 16 сентября, сократился на 7 миллионов баррелей по сравнению с неделей ранее. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, данный показатель тогда составил 427 миллионов баррелей.

Уточняется, что это самый минимальный уровень с 1984 года, а текущий объем нефти в SPR меньше впервые с 1983 года, чем коммерческие запасы, которые составляют 430,77 миллиона баррелей.

По данным Минэнерго, США уже продали 155 миллионов баррелей нефти с момента объявления 31 марта американским лидером плана по реализации нефти. Согласно ему, предполагалась продажа 180 миллионов баррелей нефти для снижения цен на топливо. Стоимость опустилась с 5,03 доллара за галлон (3,7 литра) до 3,66 доллара за галлон. Однако в случае возникновения проблем с поставками нефти в Штаты, страна может оказаться в рискованной ситуации.

23 сентября сообщалось, что европейские страны хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию