Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

WSJ: Соединенные Штаты лишились нефтяной подушки безопасности

Юлия Курганова
В мире
WSJ: Соединенные Штаты лишились нефтяной подушки безопасности
Фото: Unsplash

США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации американского президента Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) Соединенных Штатов на неделе, которая завершилась 16 сентября, сократился на 7 миллионов баррелей по сравнению с неделей ранее. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, данный показатель тогда составил 427 миллионов баррелей.

Уточняется, что это самый минимальный уровень с 1984 года, а текущий объем нефти в SPR меньше впервые с 1983 года, чем коммерческие запасы, которые составляют 430,77 миллиона баррелей.

По данным Минэнерго, США уже продали 155 миллионов баррелей нефти с момента объявления 31 марта американским лидером плана по реализации нефти. Согласно ему, предполагалась продажа 180 миллионов баррелей нефти для снижения цен на топливо. Стоимость опустилась с 5,03 доллара за галлон (3,7 литра) до 3,66 доллара за галлон. Однако в случае возникновения проблем с поставками нефти в Штаты, страна может оказаться в рискованной ситуации.

23 сентября сообщалось, что европейские страны хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию

СМИ Нефть Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Осенний голос из пустоты

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рынок труда диктует студентам правила

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Никита Миронов
Никита Миронов

Россия просыпается для победы над врагом

Все мнения
О проекте