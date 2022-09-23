Евросоюз хочет установить предел цен на российскую нефть на фоне частичной мобилизации

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Европейские страны хотят в течение нескольких недель договориться об установлении потолка цен на российскую нефть после того, как в России была объявлена частичная мобилизация, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, несмотря на новые усилия Еврокомиссии и некоторых стран-членов, у этого плана сейчас очень много препятствий, поэтому возможность достижения договоренности остается под вопросом, пишет РИА Новости.

С большой долей вероятности, верхний предел цен на нефть из России станет частью нового пакета санкций, которые будут предложены Еврокомиссией. Представители стран ЕС встретятся с комиссией на выходных для обсуждения новых санкций, которые, кроме потолка цен, могут включать новые ограничения в отношении отдельных лиц и секторов, таких как предметы роскоши и технологии.

По словам собеседников агентства, представители правительств стран ЕС в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения относительно потолка цен перед неформальной встречей лидеров Евросоюза в Праге 6 октября.

В начале сентября американский политолог Стефан Эберт заявил, что введение потолка цен на нефть из России является ошибочной стратегией США.