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Приметы и советы

Байден снова оговорился и выставил себя педофилом

Юлия Курганова
В мире
Байден снова оговорился и выставил себя педофилом
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оговорился во время выступления перед публикой. В прямом эфире он, рассказывая о своей супруге Джилл, сказал, что встречался с ней, когда ему было 30 лет, а она еще была несовершеннолетней.

— Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12 лет, а мне 30, но все равно эта женщина помогла мне многого добиться, — сказал американский лидер на выступлении, которое транслировал канал Fox News.

Разница в возрасте у супругов составляет девять лет.

В июле Байден во время выступления на саммите в Саудовской Аравии случайно заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке. Он спутал слова selfishness — «эгоизм», и selflessness — «самоотверженность».

13 июля призидент США во время поездки в Израиль оговорился, призвав сохранить в памяти «честь холокоста». Лидер сделал данное заявление в ходе выступления около музея памяти жертв холокоста Яд Вашем. После этого Байден в сопровождении лидеров израильского государства зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост.

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