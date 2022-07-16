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Байден почтил эгоизм солдат США на Ближнем Востоке

Антон Махов
В мире
Байден почтил эгоизм солдат США на Ближнем Востоке
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден во время выступления на саммите в Саудовской Аравии случайно заявил, что чтит эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке.

— Мы всегда чтим эгоизм американских солдат на Ближнем Востоке, — сказал глава государства.

Американский лидер спутал слова selfishness — «эгоизм», и selflessness — «самоотверженность», сообщает РИА Новости.

13 июля Байден во время поездки в Израиль оговорился, призвав сохранить в памяти «честь холокоста». Лидер сделал данное заявление в ходе выступления возле музея памяти жертв холокоста Яд Вашем. После этого Байден в сопровождении лидеров израильского государства зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост.

Уточняется, что это не первая оговорка американского лидера. Так, 28 июня Байден назвал в беседе с премьер-министром Испании Педро Санчесом НАТО угрозой. Однако он тут же поправился и уточнил, что имел в виду совместную борьбу членов альянса с угрозами со стороны Востока.

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