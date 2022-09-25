Мобилизованные граждане смогут взять с собой в часть кнопочный телефон

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Россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, смогут взять с собой в воинскую часть кнопочный телефон. Об этом сообщили на портале Объясняем.рф в воскресенье, 25 сентября.

— Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами — прим. «ВМ») запрещено. Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, — говорится в сообщении.

Уточняется, что телефоны призывников будут храниться в установленном порядком месте, а выдача осуществится в строго определенном времени. Различная съемка на территории подразделений будет строго запрещена, отметили на портале.

До этого командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максима Дроздов заявил, что россияне, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, будут контролировать освобожденные в ходе спецоперации на Украине территории.

Кроме того, сотрудники предприятий могут получить информацию о брони, освобождающей от призыва в рамках частичной мобилизации, в военно-учетом столе или в отделе кадров. Бронь закрепляется за определенной должностью, а не сотрудником.