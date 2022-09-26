Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Почему опасно целоваться 29 сентября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Почему опасно целоваться 29 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

29 сентября Православная церковь почитает память мученицы Людмилы, княгини Чешcкой, которая за соблюдение традиций христианской веры была убита своей снохой. Еще в этот день чтят память Евфимии Всехвальной – христианской святой, почитаемой в лике великомученицы.

Целоваться на Евфимию – к разлуке.

Девушка, рожденная в этот день, будет обладать необыкновенным голосом.

29 сентября не нужно смотреть на себя в зеркало. Известно, что если долго смотреть на свое отражение, то ваш астральный двойник украдет вашу жизнь и душу.

Сегодня также запрещается ловить рыбу. В эту дату лучше вообще не подходить к водоемам.

Нельзя и переезжать. Это крайне неблагоприятный для переезда день, если нарушить запрет, можно столкнуться с различными неприятностями.

Приметы погоды:

Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой. Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная. Галки в стаи собрались – к ясной погоде. Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно целоваться 29 сентября

Именины отмечают: Григорий, Виктор, Иосиф, Людмила, Ренат.

Религия Культура Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте