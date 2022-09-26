Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

29 сентября Православная церковь почитает память мученицы Людмилы, княгини Чешcкой, которая за соблюдение традиций христианской веры была убита своей снохой. Еще в этот день чтят память Евфимии Всехвальной – христианской святой, почитаемой в лике великомученицы.

Целоваться на Евфимию – к разлуке.

Девушка, рожденная в этот день, будет обладать необыкновенным голосом.

29 сентября не нужно смотреть на себя в зеркало. Известно, что если долго смотреть на свое отражение, то ваш астральный двойник украдет вашу жизнь и душу.

Сегодня также запрещается ловить рыбу. В эту дату лучше вообще не подходить к водоемам.

Нельзя и переезжать. Это крайне неблагоприятный для переезда день, если нарушить запрет, можно столкнуться с различными неприятностями.

Приметы погоды:

Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой. Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная. Галки в стаи собрались – к ясной погоде. Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему опасно целоваться 29 сентября

Именины отмечают: Григорий, Виктор, Иосиф, Людмила, Ренат.