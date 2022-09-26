Народный календарь. Почему опасно целоваться 29 сентября

29 сентября Православная церковь почитает память мученицы Людмилы, княгини Чешcкой, которая за соблюдение традиций христианской веры была убита своей снохой. Еще в этот день чтят память Евфимии Всехвальной – христианской святой, почитаемой в лике великомученицы.
Целоваться на Евфимию – к разлуке.
Девушка, рожденная в этот день, будет обладать необыкновенным голосом.
29 сентября не нужно смотреть на себя в зеркало. Известно, что если долго смотреть на свое отражение, то ваш астральный двойник украдет вашу жизнь и душу.
Сегодня также запрещается ловить рыбу. В эту дату лучше вообще не подходить к водоемам.
Нельзя и переезжать. Это крайне неблагоприятный для переезда день, если нарушить запрет, можно столкнуться с различными неприятностями.
Приметы погоды:
Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой. Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная. Галки в стаи собрались – к ясной погоде. Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Григорий, Виктор, Иосиф, Людмила, Ренат.