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В Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе «Холмогоры»

Егор Провоторов
Происшествия
В Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе «Холмогоры»
Фото: АГН Москва

Легковой и грузовой автомобили совершили столкновение в Ярославской области. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие, сообщили в воскресенье, 25 сентября в региональном управлении МВД по региону.

Дорожный инцидент произошел в районе 20:50 по Москве в Ярославском районе на 237-м километре автодороги М8 «Холмогоры». По предварительной информации, опубликованной на канале УМВД в Telegram, речь идет о столкновении автомобиля Huyndai Tucson и грузового автомобиля Mercedes.

Накануне неподалеку от дома 21 на Судостроительной улице в Москве произошло ДТП с участием легкового транспортного средства и автобуса, следовавшего по маршруту м19. По предварительным данным, водитель легковушки потерял управление, совершил наезд на пешеходов, после чего врезался в автобус.

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