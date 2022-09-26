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Юпитер 26 сентября окажется на наиболее близком за 59 лет расстоянии к Земле

Егор Провоторов
Общество
Юпитер 26 сентября окажется на наиболее близком за 59 лет расстоянии к Земле
Фото: pixabay.com/TBIT

Земля, Солнце и Юпитер в понедельник, 26 сентября, выстроятся в одну линию. При этом Юпитер окажется неподалеку от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты (перигелия), на расстоянии 4,96 астрономических единиц от светила.

В пресс-службе Московского планетария сообщили ТАСС, что совпадение двух этих событий называется великим противостоянием Юпитера. Оно происходит примерно раз в 12 лет и примечательно тем, что расстояние между Землей и Юпитером также сокращается до минимальных значений.

— Расстояние между Землей и Юпитером в день противостояния будет наименьшим, и не только в 2022 году, но и за последние 59 лет, — подчеркнули в пресс-службе планетария.

Моменты противостояния считаются самым лучшим временем для наблюдения планет-участниц данного явления, поскольку они находятся максимально близко к нашей планете и хорошо освещены Солнцем. Следующая подобная ситуация ожидается в октябре 2034 года.

Период ретроградного Меркурия традиционно ассоциируется с неприятностями, задержками и разочарованием. Астролог, психолог Анна Гусева накануне рассказала, в какие даты сентября 2022 года нужно соблюдать особую осторожность.

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