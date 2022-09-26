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Историк Климовский предложил Украине взять «напрокат» ядерное оружие для удара по России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Историк Климовский предложил Украине взять «напрокат» ядерное оружие для удара по России
Фото: shutterstock

Украина может взять «напрокат» ядерное оружие у КНДР или Израиля для удара по России. Об этом сообщил журналист и кандидат исторических наук Сергей Климовский в материале для «Главреда».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может попросить помощи у ядерных держав под предлогом якобы исходящей от Москвы агрессии.

— Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля, вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР, — заявил Климовский.

Он отметил, что Киев должен обращаться именно к этим двум странам, а не к США и их союзникам, чтобы Россия не смогла обвинить НАТО в распространении оружия массового поражения.

При этом историк не уточнил, как Зеленский может привести этот план в действие, так как тот же Израиль отказывается сотрудничать в этом вопросе.

Кроме того, журналист также предложил устроить теракт на российской атомной электростанции: ближайшая к Украине АЭС — Курская — находится примерно в 60 километрах от границы, передает РИА Новости.

Президент Сербии Александр Вучич 20 сентября заявил, что специальная военная операция ВС РФ на Украине может трансформироваться в большой военный конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны.

Украина Россия Ядерное оружие
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