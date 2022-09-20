Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вучич: Мир может войти в конфликт, которого не было со времен Второй мировой

Елена Самойлова
В мире
Вучич: Мир может войти в конфликт, которого не было со времен Второй мировой
Фото: МИД РФ

В скором времени возможно ухудшение отношений Запада с Россией и Китаем, а соответственно, расширение конфликта до мирового уровня. Соответствующее заявление во вторник, 20 сентября, сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.

— Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны, — цитирует Вучича ТАСС.

До этого Вучич заявил, что граждане его страны готовы проголосовать против вступления в Европейский союз из-за разных подходов объединения к проблемам Косова и Украины. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что сербский лидер подобным заявлением показывает свою пророссийскую позицию, которая не нравится западным странам.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему Сербия отказывается поддерживать санкции против России.

Мнения Александр Вучич Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

А Клинтон снова врет о расширении НАТО

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лето закончилось, но оно было

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Все мнения
О проекте