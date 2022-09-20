Вучич: Мир может войти в конфликт, которого не было со времен Второй мировой

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В скором времени возможно ухудшение отношений Запада с Россией и Китаем, а соответственно, расширение конфликта до мирового уровня. Соответствующее заявление во вторник, 20 сентября, сделал президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу RTS.

— Предполагаю, что от фазы специальной военной операции мы приближаемся к большому военному конфликту. Вопрос в том, где границы, и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт, какого не было со времен Второй мировой войны, — цитирует Вучича ТАСС.

До этого Вучич заявил, что граждане его страны готовы проголосовать против вступления в Европейский союз из-за разных подходов объединения к проблемам Косова и Украины. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что сербский лидер подобным заявлением показывает свою пророссийскую позицию, которая не нравится западным странам.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему Сербия отказывается поддерживать санкции против России.