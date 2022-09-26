Тематические билеты к юбилею ТиНАО поступили в продажу в кассах метро

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В кассах столичного метрополитена появились новые тематические проездные билеты «Единый», посвященные юбилею Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 26 сентября.

— Сегодня начинаются продажи тематического проездного билета «Единый». Мы посвятили его 10-летию ТиНАО в составе Москвы. Продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в этих округах: будем открывать станции метро и вводить новые развязки и дороги, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уточняется, что билеты поступили тиражом в 200 тысяч экземпляров. Проездные с новым дизайном можно будет приобрести на одну или две поездки в кассах и автоматах метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 сентября сообщалось, что в столичном метро выпустили тематические карты «Тройка» к 220-летию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Тираж новой карты темно-синего цвета с изображением здания министерства составил 10 тысяч экземпляров.