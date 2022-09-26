Президент Южной Кореи назвал «дебилами» законодателей США после беседы с Байденом

Фото: depositphotos

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал законодателей США «дебилами» после разговора со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил телеканал MBC.

— Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе, — сказал он.

По данным CNN, высказывание связано с обещанием Байдена внести шесть миллиардов долларов в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией. Для реализации плана ему необходимо одобрение со стороны Конгресса.

В свою очередь премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что высказывание президента может быть не точным. По его словам, точную формулировку высказывания никто не слышал. В связи с этим премьер не может прокомментировал и дать объяснение словам Юн Сок Еля, передает RT.

Несмотря на нежелание Китая конкурировать с Америкой во внешнеполитических вопросах, США все равно выбирают в отношении КНР политику сдерживания. В будущем это может стать причиной серьезного военного конфликта. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.