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Услуги строительной и земельной экспертизы появились в МосгорБТИ

Александр Афонин
Город
Услуги строительной и земельной экспертизы появились в МосгорБТИ
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) теперь могут провести землеустроительные, строительно-технические и оценочные экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 26 сентября.

— Сфера применения новых услуг МосгорБТИ очень обширна. Компетенции сотрудников бюро позволяют разрабатывать экспертные заключения, которые бывают нужны в самых разных ситуациях — от выявления и описания дефектов и недостатков строительных работ до споров о предоставлении и изъятии земельных участков, — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев добавил, что стоимость услуг будет зависеть от сложности ситуации и необходимости дополнительных действий сотрудника бюро. По его словам, в основе ценообразования лежит стоимость экспертного часа. Ее можно узнать при обращении в один из клиентских центров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что покупатели жилой недвижимости и участники долевого строительства смогут воспользоваться новой услугой Московского городского бюро технической инвентаризации. В ее рамках эксперты проводят независимую приемку квартир.

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