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Приметы и советы

Профессиональный парашютист объяснил, чем опасно отсутствие страха

Георгий Соланович
Общество
Профессиональный парашютист объяснил, чем опасно отсутствие страха
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Страх перед прыжком с большой высоты является проявлением инстинкта самосохранения, если его нет, то лучше прекратить заниматься парашютизмом. Такое мнение выразил чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам 2022 Алексей Тарасов.

— Страх — это инстинкт самосохранения. Когда перестает быть страшно, надо заканчивать с этим видом спорта. Таково мое мнение. Дело в том, что страх бывает разный. Бывает, например, беспричинный, затаенный, животный — это одно дело. В парашютном спорте страх — это всегда отражение инстинкта самосохранения, — подчеркнул Тарасов.

По его словам, именно инстинкт самосохранения помогает человеку собраться и правильно выполнить прыжок. Со временем инстинкт притупляется, отметил спортсмен, однако сосредоточенность остается.

Самое страшное в парашютном спорте, добавил Тарасов, это выйти из самолета. Бороться с этим страхом учат всех начинающих спортсменов, передает «РИАМО».

Многим знакомы ситуации, когда чувства захлестывают и начинают влиять на действия. Как договориться с эмоциями и научиться ими управлять — пять простых рекомендаций от специалиста Московской службы психологической помощи Элины Копыловой.

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