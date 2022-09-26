Профессиональный парашютист объяснил, чем опасно отсутствие страха

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Страх перед прыжком с большой высоты является проявлением инстинкта самосохранения, если его нет, то лучше прекратить заниматься парашютизмом. Такое мнение выразил чемпион России по групповой акробатике, купольной акробатике и артистическим дисциплинам 2022 Алексей Тарасов.

— Страх — это инстинкт самосохранения. Когда перестает быть страшно, надо заканчивать с этим видом спорта. Таково мое мнение. Дело в том, что страх бывает разный. Бывает, например, беспричинный, затаенный, животный — это одно дело. В парашютном спорте страх — это всегда отражение инстинкта самосохранения, — подчеркнул Тарасов.

По его словам, именно инстинкт самосохранения помогает человеку собраться и правильно выполнить прыжок. Со временем инстинкт притупляется, отметил спортсмен, однако сосредоточенность остается.

Самое страшное в парашютном спорте, добавил Тарасов, это выйти из самолета. Бороться с этим страхом учат всех начинающих спортсменов, передает «РИАМО».

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