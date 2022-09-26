FT: Запад может ответить обычным оружием в ответ на применение РФ ядерного

Фото: Минобороны РФ

Западные союзники Украины разработали план ответных действий в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации, стратегия включает в том числе и военные меры. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на официальные лица Запада.

— Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию, — говорится в материале.

По словам одного из источников издания, РФ и Запад имеют разное понимание «красной линии» в вопросе конфликта на Украине. В FT отметили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, при этом описав масштаб ответных действий на применение ядерного оружия. На Западе уверены, что «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором», передает РИА Новости.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Штатов разработала план на случай якобы возможного применения Россией ядерного оружия, однако Вашингтон нацелен на то, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к расширению имеющегося конфликта.