Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заммэра Сергунина рассказала о высокой оценке качества электронных госуслуг в Москве со стороны горожан

Василий Плиткин
Город
Заммэра Сергунина рассказала о высокой оценке качества электронных госуслуг в Москве со стороны горожан
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы за первое полугодие 2022 года более 560 тысяч раз поставили наивысший балл качеству оказания электронных государственных и муниципальных услуг на городском портале mos.ru. Это 82 процента от общего количества оценок, рассказала в понедельник, 26 сентября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Востребованность сервисов портала mos.ru постоянно растет. Если за весь 2018-й горожане оценили их качество 520 тысяч раз, то в 2022-м только за первые полгода этот показатель превысил 680 тысяч. А доля ­­ оценок «отлично» выросла с 71 до 82 процентов, — отметила заммэра.

Оценку «хорошо» за полгода поставили 6 процентов (более 41 тысячи) пользователей. Таким образом, доля положительных отзывов превышает 88 процентов.

Сергунина добавила, что обратная связь помогает совершенствовать цифровую экосистему Москвы, делать ее более полезной и удобной. Так, пользователи могут отправить комментарии для разработчиков со своими замечаниями и пожеланиями.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что самую высокую среднюю оценку пользователей получил сервис «Вывоз ненужных вещей» — более 4,9 балла. Кроме того, жители высоко оценили запись к врачу, получение единого читательского билета, оформление компенсации части расходов на детский сад и ясли и передачу показаний счетчиков воды и тепла.

До этого Сергунина рассказала, что был обновлен функционал столичной цифровой экосистемы «Все о самозанятости от А до Я». Теперь это навигатор, в котором можно найти информацию по интересующей теме.

Госуслуги Цифровые технологии Наталья Сергунина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте