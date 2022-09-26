Заммэра Сергунина рассказала о высокой оценке качества электронных госуслуг в Москве со стороны горожан

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы за первое полугодие 2022 года более 560 тысяч раз поставили наивысший балл качеству оказания электронных государственных и муниципальных услуг на городском портале mos.ru. Это 82 процента от общего количества оценок, рассказала в понедельник, 26 сентября, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Востребованность сервисов портала mos.ru постоянно растет. Если за весь 2018-й горожане оценили их качество 520 тысяч раз, то в 2022-м только за первые полгода этот показатель превысил 680 тысяч. А доля ­­ оценок «отлично» выросла с 71 до 82 процентов, — отметила заммэра.

Оценку «хорошо» за полгода поставили 6 процентов (более 41 тысячи) пользователей. Таким образом, доля положительных отзывов превышает 88 процентов.

Сергунина добавила, что обратная связь помогает совершенствовать цифровую экосистему Москвы, делать ее более полезной и удобной. Так, пользователи могут отправить комментарии для разработчиков со своими замечаниями и пожеланиями.

В столичном департаменте информационных технологий уточнили, что самую высокую среднюю оценку пользователей получил сервис «Вывоз ненужных вещей» — более 4,9 балла. Кроме того, жители высоко оценили запись к врачу, получение единого читательского билета, оформление компенсации части расходов на детский сад и ясли и передачу показаний счетчиков воды и тепла.

До этого Сергунина рассказала, что был обновлен функционал столичной цифровой экосистемы «Все о самозанятости от А до Я». Теперь это навигатор, в котором можно найти информацию по интересующей теме.