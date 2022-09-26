Появился предварительный перечень объектов столицы, налог на которые рассчитают от кадастровой стоимости

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Правительство столицы опубликовало предварительный перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым в 2023 году будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 26 сентября.

— В предварительный перечень включено около 39 тысяч объектов коммерческой недвижимости совокупной площадью 98,3 миллиона квадратных метров. Это торговые и офисные помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания, — сказала руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Она добавила, что основной целью списка служит информирование горожан о том, что их объекты соответствуют критериям программы. При необходимости они смогут заранее скорректировать сведения. Окончательный перечень будет утвержден до 30 ноября 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что предприниматели смогут приобрести на городских торгах 27 помещений в 10 округах Москвы. Как уточняется, прием заявок на участие в аукционах завершится в период с 26 сентября по 10 октября.