«Ну и кто тут комик?»: немцы увидели изменения в поведении Зеленского после заявления Путина

Фото: president.gov.ua

Читатели немецкой газеты Die Welt отметили некоторые изменения в поведении президента Украины Владимира Зеленского. Наиболее заметны они стали после заявления украинского лидера о том, что президент России Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии.

Так, многие пользователи отметили, что Зеленский начал воспринимать ситуацию на Украине всерьез. Они порекомендовали ему начать самостоятельно вести политику, а не опираться на мнения США и НАТО. Кроме того, некоторые пользователи назвали украинского лидера «комиком».

«Путин не блефует с ядерным оружием, — говорит Зеленский, — до вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

Накануне Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail выразил мнение, что Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, особенно после слов Путина о возможности применения ядерного оружия. По его словам, из-за конфликта на Украине мир как никогда близко подошел к началу ядерной войны.