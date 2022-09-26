Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ну и кто тут комик?»: немцы увидели изменения в поведении Зеленского после заявления Путина

Александр Афонин
В мире
«Ну и кто тут комик?»: немцы увидели изменения в поведении Зеленского после заявления Путина
Фото: president.gov.ua

Читатели немецкой газеты Die Welt отметили некоторые изменения в поведении президента Украины Владимира Зеленского. Наиболее заметны они стали после заявления украинского лидера о том, что президент России Владимир Путин не блефует, говоря о ядерном оружии.

Так, многие пользователи отметили, что Зеленский начал воспринимать ситуацию на Украине всерьез. Они порекомендовали ему начать самостоятельно вести политику, а не опираться на мнения США и НАТО. Кроме того, некоторые пользователи назвали украинского лидера «комиком».

«Путин не блефует с ядерным оружием, — говорит Зеленский, — до вчерашнего дня он заявлял об обратном. Ну и кто тут комик?» — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

Накануне Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail выразил мнение, что Великобритания должна не разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира, особенно после слов Путина о возможности применения ядерного оружия. По его словам, из-за конфликта на Украине мир как никогда близко подошел к началу ядерной войны.

Владимир Зеленский Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте