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Более 50 процентов избирателей проголосовали на референдуме по вхождению Запорожской области в состав России, что позволило признать его состоявшимся. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

— Да, (референдум — прим. «ВМ») однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще, — цитирует Рогова ТАСС.

Накануне сообщалось, что более 50 процентов избирателей проголосовали на референдуме по вхождению Луганской народной республики в состав России, что позволило признать процедуру состоявшейся. По словам главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко, по итогам третьего дня голосования явка на избирательные пункты составила 76,09 процента.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировое сообщество никогда не признает Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области частью России. По его словам, Украина обладает правом вернуть данные территории обратно.