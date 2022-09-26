Блинкен: Мир не признает ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России

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Мировое сообщество никогда не признает Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области частью России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 26 сентября.

— Они никогда не будут признаны таковыми (российскими — прим. «ВМ»). У украинцев есть все права вернуть их, — цитирует Блинкена РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончание проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях сделают невозможным проведение переговоров Киева и Москвы. Он добавил, что Украина нуждается в очередном пакете помощи от США.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны закатили истерику из-за проходящих сейчас референдумов. Он заметил, что проживающие там люди, по сути, только реагируют на то, что им в одном из своих интервью советовал президент Украины Владимир Зеленский.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.