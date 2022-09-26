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Ефимов: Жители Москвы сэкономили почти 245 миллионов рублей при покупке земли у города

Василий Плиткин
Город
Ефимов: Жители Москвы сэкономили почти 245 миллионов рублей при покупке земли у города
Фото: Пресс-служба

Жители столицы в 2022 году выкупили у города 93 земельных участка со скидкой 60 процентов и сэкономили таким образом 244,7 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 26 сентября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Интерес граждан к выкупу земли под жилыми домами растет. С начала 2022 года они оформили в собственность 93 участка общей площадью почти 10 гектаров, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было оформлено 72 участка площадью 8,8 гектара, – рассказал заммэра.

По его словам, горожане выкупали землю под частными строениями во всех округах столицы, кроме ЦАО и ЮАО. Самый большой участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров находится в Троицком округе. За него заплатили 2,1 миллиона рублей, сэкономив при этом 3,2 миллиона рублей. Самый маленький участок площадью 22 квадратных метра тоже расположен в Троицком округе. Новый собственник заплатил за него 11,2 тысячи рублей, сэкономив при этом 16,8 тысячи рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что всего на данный момент граждане приобрели 231 участок суммарной площадью 25 гектаров. При этом в прошлом году было заключено 100 договоров на покупку 12,1 гектара земли.

Возможность выкупа земли, на которой находятся индивидуальные дома, дачи и личные подсобные хозяйства, за 40 процентов от кадастровой стоимости появилась у жителей Москвы весной 2020 года.

Для заключения договора купли-продажи гражданину необходимо обратиться в департамент городского имущества за оказанием госуслуги «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатная и полностью оказывается в электронном виде.

Ранее в сентябре Ефимов сообщил, что за восемь месяцев 2022 года Москва реализовала 46 земельных участков общей площадью 6,52 гектара, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.

Недвижимость Владимир Ефимов частный дом
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