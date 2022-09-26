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Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше после заявлений о ситуации на Украине

Александр Афонин
В мире
Основатель Pink Floyd отменил концерты в Польше после заявлений о ситуации на Украине
Фото: aktivioslo / CC BY-NC-ND 2.0

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс отменил выступления в Польше после открытого письма жене президента Украины Елене Зеленской. Концерт This Is Not a Drill был запланирован на апрель следующего года.

Отмечается, что Уотерс не стал называть истинную причину отмены концертов. Однако в Сети событие связали с открытым письмом для Елены Зеленской. В нем он обвиняет руководство Украины в неверных решениях, которые толкнули страну на путь разрушения.

После подобных заявлений члены городского совета Кракова стали добиваться отмены концертов Pink Floyd на территории Польши. Планируется, что на следующей неделе состоится голосования о статусе Уотерса. По его окончании музыканта могут объявить персоной нон грата, передает Life.ru.

До этого Роджер Уотерс выступил против поставок оружия Украине. Он назвал Вашингтон главным зачинщиком конфликта, который при этом находится на безопасном расстоянии от театра боевых действий. Он отметил, что «поджигатели войны» не скрывают своих интересов в затягивании конфликта как можно дольше.

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