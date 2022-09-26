Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сенатор Клишас прокомментировал слова Цекова об ограничении выезда из России

Александр Афонин
Общество
Сенатор Клишас прокомментировал слова Цекова об ограничении выезда из России
Фото: Пресс-служба Совфеда

В рамках частичной мобилизации российским властям стоит уделить внимание социальной поддержке граждан и происходящим в процессе ее реализации нарушениям. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник, 26 сентября.

— Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ, — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что заявление сделано в ответ на новость с предложением сенатора Сергея Цекова. Он заявил, что считает необходимым запретить выезд за рубеж всем, кто находится в призывном возрасте. Он уточнил, что покинуть страну можно было бы по медицинским причинам, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

Мобилизация Андрей Клишас Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте