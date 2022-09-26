Сенатор Клишас прокомментировал слова Цекова об ограничении выезда из России

Фото: Пресс-служба Совфеда

В рамках частичной мобилизации российским властям стоит уделить внимание социальной поддержке граждан и происходящим в процессе ее реализации нарушениям. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в понедельник, 26 сентября.

— Хотелось бы предложить всем коллегам (вместо нагнетания ситуации) уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации о которых сообщают СМИ, — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что заявление сделано в ответ на новость с предложением сенатора Сергея Цекова. Он заявил, что считает необходимым запретить выезд за рубеж всем, кто находится в призывном возрасте. Он уточнил, что покинуть страну можно было бы по медицинским причинам, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.