Сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу россиянам призывного возраста

Фото: Пресс-служба Совфеда

Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что считает необходимым запретить выезд за рубеж всем, кто находится в призывном возрасте. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу, — подчеркнул Цеков. Он уточнил, что выезд за границу можно было бы разрешать по медицинским причинам, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы, передает РИА Новости.

До этого зампред Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала о трудовых гарантиях для мобилизованных работников. Она рассказала, что трудоустроенные получат статус военнослужащих, в связи с чем им предоставят все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих тюремное заключение до десяти лет за отказ участвовать в военных или боевых действиях.

Накануне партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму поправки, согласно которым за мобилизованными гражданами закрепятся их рабочие места.