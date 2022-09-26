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Путин заявил, что страны Запада должны с уважением относиться к России

Александр Афонин
В мире
Путин заявил, что страны Запада должны с уважением относиться к России
Фото: Администрация президента РФ

Страны Запада должны с уважением относиться к России. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

— С уважением к нам (России — прим. «ВМ») относиться, — сказал он.

Уточняется, что заявление было сделано в ответ на слова белорусского лидера. Лукашенко сообщил Путину, что Минск не станет вести диалог с Западом до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень уважения с его стороны, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры. Отмечается, что президент Белоруссии находится с визитом в России.

21 сентября российский лидер заявил, что главной целью западной стороны является распад и разобщение России на множество враждующих между собой регионов. По его словам, подобные планы появились уже давно и имели реализацию в поощрении банд террористов на Кавказе, в расширении границ Североатлантического альянса, а также в разжигании русофобских настроений.

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