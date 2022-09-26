Путин и Лукашенко начали переговоры

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры.

— Официальная часть (встречи — прим. «ВМ») только что началась, — сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко находится с визитом в России.

До этого президент Белоруссии сказал, что президентство ему «уже осточертело», однако обстоятельства заставляют его оставаться на данном посту. Он также отметил, что находится под большим давлением и не может подвести «госслужащих настоящих, которые за страну».

По словам белорусского лидера, в стране есть нормальные люди, которых можно привести к власти, но нет гарантии, что они ее удержат. Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 года.

23 сентября президент Белоруссии исключил вероятность мобилизации в Белоруссии. По его словам, все сообщения об этом являются фейками.

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.