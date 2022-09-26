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Вице-мэр Ракова: Телемедицина освободила москвичей от 600 тысяч лишних визитов в поликлиники

Евгений Жуков
Город
Вице-мэр Ракова: Телемедицина освободила москвичей от 600 тысяч лишних визитов в поликлиники
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с февраля текущего года телемедицинские технологии избавили 380 тысяч жителей столицы от 600 тысяч визитов в медицинские учреждения. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— В феврале этого года во время «омикрона» мы внедрили сервис телемедицины в формате «врач — пациент» в московских поликлиниках для пациентов с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью, — пояснила заммэра.

Ракова высоко оценила эффективность применения технологии телемедицины, напомнив, что сотрудники московских амбулаторий провели уже 600 тысяч консультаций.

До этого заммэра рассказала про интеграцию цифровой платформы здравоохранения с Московской электронной школой (МЭШ). Благодаря этой инициативе родителям больше не нужно приносить справки о болезни своего ребенка в кружки и секции.

Информацию видят теперь не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных учреждений допобразования, подведомственных городскому департаменту образования.

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