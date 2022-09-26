Андрей Бочкарев: Началась проходка второго тоннеля на перегоне «ЗИЛ» — «Крымская» Троицкой линии метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «София» приступил к строительству левого перегонного тоннеля от будущей станции «ЗИЛ» к строящейся станции «Крымская» центрального участка Троицкой линии московской подземки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 26 сентября.

— Спустя месяц после старта первой тоннелепроходки между станциями «ЗИЛ» и «Крымская» на центральном участке перспективной Троицкой линии приступили к строительству второго, левого тоннеля данного перегона, — сказал Бочкарев.

Также заммэра рассказал, что тоннелепроходческому щиту «София» предстоит пройти порядка 1770 метров на глубине до 28 метров.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что ТПМК «София» осуществляет работу в сложных геологических условиях. Он уточнил, что тоннель пролегает в мягкопластичных суглинках и водонасыщенных песках средней крупности под руслом Москвы-реки, а также действующими тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.

Троицкая линия метро длиной около 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Около новых станций проживает порядка одного миллиона человек.

До этого Бочкарев рассказал о завершении строительных работ на первом участке Южной рокады.