Индекс Мосбиржи упал ниже 1 900 пунктов впервые с 24 февраля

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Индекс Московской биржи опустился ниже 1 900 пунктов, что является самым низким показателем с 24 февраля. Об этом в понедельник, 26 сентября, свидетельствуют данные торгов.

На момент 10:05 по московскому времени индекс биржи показал снижение на 4,33 процента и остался на отметке 1 999,47 пункта. В свою очередь индекс РТС составил 1 079,01 пункта, что на 5,5 процента ниже, чем при закрытии торгов.

Позже индекс Мосбиржи замедлил падение до 3,76 процента. Показатель остался на уровне 2 011,56 пункта, а индекс РТС составлял 1 089,15 пункта. Во время открытия торгов индекс биржи находился на уровне 2 054,56 пункта, а РТС — 1 105,27 пункта.

К 13.02 по московскому времени индекс Мосбиржи показал снижение на 10,18 процента. Показатель составил 1877,11 пункта. Долларовый индекс РТС упал еще на 10,34 процента до 1023,70 пункта, уточняется на портале Московской биржи.

Падение российских акций, которое началось 20 сентября, уже прекратилось. Через некоторое время панические настроения перестанут оказывать большое влияние на рынок акций, поэтому он вернется к прежнему состоянию. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился экономист и аналитик Александр Разуваев.