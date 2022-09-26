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Ученица рассказала подробности о трагедии в ижевской школе

Степан Жирнов
Происшествия
Ученица рассказала подробности о трагедии в ижевской школе
Фото: Telegram/112

Ученица школы № 88 в Ижевске раскрыла подробности нападения. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По ее словам, злоумышленник вошел в здание школы и выстрелил в охранника. Потом он поднялся на третий этаж, где была сама ученица и ее одноклассники, и открыл огонь.

— Двое наших выходят, им учительница говорит: «Идите туда». В итоге они вышли, и их убили. Люди просто в окно выпрыгивали, ноги поломали, — цитирует рассказ потерпевшей Telegram-канал Shot.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

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