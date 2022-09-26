Детский психолог рассказала, кому после стрельбы в школе Ижевска потребуется помощь специалистов

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Детский психолог Наталья Искра рассказала, кому из учащихся школы № 88 города Ижевска после нападения понадобится психологическая помощь. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Свидетелям, кто присутствовал, — 100 процентов обязательно. Психологическая помощь обычно проводится в групповом формате. Таким образом, дети в группе через переработку полученного опыта преодолевают последствия того, что они увидели, — объяснила специалист.

По словам детского психолога, групповая терапия может продлиться около трех месяцев. Детям придется посетить 10–12 групповых встреч. Однако иногда необходимо проводить индивидуальные консультации со специалистом.

Возможно, за помощью потребуется обратиться родителям и с теми детьми, кто не стал свидетелем стрельбы, но учится в том же учреждении или проживает в том же микрорайоне, где произошла трагедия.

Искра перечислила признаки, по которым можно понять, что ребенку, пережившему подобный стресс, требуется помощь специалиста. К таковым относятся отказ от приемов пищи или, наоборот, чрезмерное потребление еды, нарушение сна. Кроме того, могут начаться нарушения выделительной системы организма.

Специалист также назвала в качестве признаков беспричинные слезы, отказ от обсуждений и разговоров, замыкание в себе, а также полное погружение в гаджеты. Психолог предупредила, что если ребенок, переживший подобный стресс, продолжает вести себя как обычно, это не значит, что он в полном порядке, передает слова Искры ФАН.

Детский психолог подчеркнула, что оказанием помощи должны заниматься только кризисные специалисты, потому как с такими детьми должна проводиться серьезная терапевтическая работа, сотрудник без должной подготовки может навредить. У школьных психологов, как правило, нет такого уровня компетенций.

Трагедия, о которой идет речь, случилась утром 26 сентября. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в школу во время урока и открыл огонь.