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«Демонстрация лояльности кукловоду»: введет ли ЕС запрет на экспорт смартфонов в Россию

Араз Салехов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Демонстрация лояльности кукловоду»: введет ли ЕС запрет на экспорт смартфонов в Россию
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ирландия, Польша и страны Балтии предложили к новым антироссийским санкциям добавить запрет на экспорт смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов, сообщает EUObserver. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность введения таких ограничений, а также рассказал, как РФ будет выходить из положения и скажется ли это на жизни россиян.

По мнению эксперта, обозначенная продукция носит специфический характер. Так, европейским странам будет достаточно проблематично найти нового покупателя в том случае, если они откажутся поставлять товары в Россию.

— Никакой бизнес не любит терять свои прибыль и доходы, естественно, он найдет легальные пути для того, чтобы поддержать продажи в Россию. Возможно использование параллельного импорта, всегда находятся какие-то компании, которые готовы купить продукцию у поставщиков и потом поставлять от своего имени в страну, — пояснил Беляев.

Специалист уточнил, что подобная схема уже действует в реальности, несмотря на существующие санкции.

— Заявления такого рода со стороны Ирландии, Польши и стран Балтии — политическая демонстрация своей лояльности к главному кукловоду, то есть США. На практике подтверждено, что параллельный импорт нарастает. Причем ежемесячно он нарастает на 20 процентов, — отметил Беляев.

Эксперт рассказал, что в России начинает действовать схема импортозамещения. Однако экономист считает, что для ее полноценной работы необходимо определенное время для налаживания всех технологий.

— Но тем не менее на это время есть. Более того, на наш бизнес подобный процесс может действовать благотворно, поскольку это та ниша, в которой можно развиваться и получать свои продажи, а также наращивать производство, — разъяснил аналитик.

При этом собеседник «ВМ» предполагает, что среднестатистический житель страны все же может испытывать некоторые затруднения, несмотря на вышеуказанные варианты выхода из ситуации.

— Естественно, могут быть проблемы, временные или локальные. Но со временем они решаются. Насчет параллельного импорта были такие тревожные оценки, резко отрицательные, в такое время это вполне естественно, но это преодолимо, — подытожил он.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали о том, какие санкции могут войти в восьмой пакет Евросоюза.

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