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Песков: Эффективность мер, принятых для обеспечения безопасности школ, предстоит проанализировать

Степан Жирнов
Происшествия
Песков: Эффективность мер, принятых для обеспечения безопасности школ, предстоит проанализировать
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обеспечением безопасности в российских школах. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

— Эффективность мер, принятых для обеспечения безопасности школ, предстоит проанализировать после случившегося в Ижевске, — цитирует слова Пескова ТАСС.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром в понедельник, 26 сентября, в ижевской школе № 88. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Безопасность Дмитрий Песков Ижевск Смерть Дети
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