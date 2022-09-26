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Глава Минздрава вылетел в Ижевск

Степан Жирнов
Происшествия
Глава Минздрава вылетел в Ижевск
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вылетел в Ижевск. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

По словам помощника министра, пострадавшие при стрельбе при необходимости будут эвакуированы в федеральные медицинские учреждения в Москве, сообщил ТАСС.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Дмитрий Песков сообщил, что президент страны созванивался с министром после трагедии. Также в Ижевск направлены самолеты МЧС с врачами на борту.

Ижевск Минздрав РФ Смерть Дети Школы
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