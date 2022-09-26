Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику в Свиблове

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Россия, Москва, Уржумская улица Карта всех событий

В столичном районе Свиблово планируется открытие новой детско-взрослой поликлиники. Введение ее в эксплуатацию намечено на первый квартал следующего года. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.

— Здесь, в Свиблове, строим новую поликлинику площадью 11 тысяч квадратных метров, что в три-четыре раза больше, чем те две поликлиники, которые сюда переезжают. И детское, и взрослое население Свиблова будут обслуживаться в самой современной клинике по всем московским стандартам, — сказал он.

Глава города добавил, что сегодня правительство Москвы проводит большую работу по реконструкции действующих поликлиник. Однако встречаются такие случаи, когда необходимо строительство нового здания. Поликлиника в Свиблове не стала исключением.

Руководитель компании-подрядчика АНО «РСИ» Юрий Кондуров отметил, что строительство здания находится уже на финишном этапе. Специалисты проводят пуско-наладочные работы. Их окончание планируется до конца года, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон на участке «Дегунино — Лихоборы» появятся новый микрорайон, спортклуб, учебные заведения и так далее. Сегодня на данной территории расположились склады и автосервисы.