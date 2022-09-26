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Почти 20 миллионов человек посетили подмосковные парки за лето 2022 года

Евгений Жуков
Общество
Почти 20 миллионов человек посетили подмосковные парки за лето 2022 года
Аллея / Фото: Анна Быкова

Общественные парки культуры и отдыха Подмосковья за минувшее лето посетили около 20 миллионов человек, об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области в понедельник, 26 сентября.

Как уточняется, парковые зоны пользуются особой популярностью в теплое время. Всего в Подмосковье 183 парка культуры и отдыха.

— За минувший летний период наши парки посетили 19,6 миллиона человек, это на 5,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года парки Подмосковья посетили 43,8 миллиона человек, — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Средний показатель посещаемости парков в выходные дни лета составил полмиллиона человек. Абсолютный максимум зафиксирован на 11-12 июня, когда посетителей было 610 тысяч человек, передает портал «Подмосковье сегодня».

Недавно жителям столицы рассказали, в каких московских парках можно сделать самые красивые фотографии.

Также стало известно, что в парке «Покровское-Стрешнево» специалисты обновили существующие и создали новые смотровые площадки и набережные возле Иваньковских прудов.

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