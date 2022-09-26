Пограничники объяснили появление БТР на российско-грузинской границе

Фото: Минобороны РФ

БТР на российско-грузинскую границу отпарили не для создания блокпоста, военная техника будет находиться на КПП «Верхний Ларс» на «всякий непредвиденный случай». Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Республике Северная Осетия — Алания в понедельник, 26 сентября.

— (Блокпост на КПП «Верхний Ларс» — прим. «ВМ») — это фейк. БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста. Это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет, — заявили в управлении.

Там также отметили, что «Верхний Ларс» работает в штатном режиме, передает РБК. По словам вице-премьера Северной Осетии, у КПП в данный момент скопилось около 3,5 тысячи легковых автомобилей.

До этого сообщалось, что на российско-казахстанской границе в Курганской области пограничники останавливают машины с людьми, которые подлежат мобилизации, и заявляют им о необходимости в срочном порядке обратиться в военкомат.