На границе РФ и Казахстана в Курганской области пресекают проезд подлежащих мобилизации

Фото: Pixabay

На российско-казахстанской границе в Курганской области пограничники останавливают машины с людьми, которые подлежат мобилизации, и заявляют им о необходимости в срочном порядке обратиться в военкомат. Об этом сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по Курганской и Тюменской областям в понедельник, 26 сентября.

— Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат — они комментарии по этому поводу должны им дать, — пояснили в управлении.

В службе безопасности также отметили, что в целом ситуация на границе спокойная. Наибольшее количество машин приходится на вечер — 10–15 авто, передает ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах Вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств.