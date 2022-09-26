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Андрей Бочкарев: Готовность поликлиники на Уржумской улице составляет порядка 90 процентов

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: Готовность поликлиники на Уржумской улице составляет порядка 90 процентов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Уржумская улица Карта всех событий

Новая детско-взрослая поликлиника на Уржумской улице будет обслуживать почти 70 тысяч жителей Свиблова. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 26 сентября.

— В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фасадов, внутренних инженерных систем, отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 90 процентов, — заявил Бочкарев.

По его словам, у отделений будут организованы индивидуальные входы для исключения пересечения потоков пациентов. Оказание медицинской помощи в поликлинике будет организовано в соответствии с «Новым московским стандартом».

Как уточняется, наиболее посещаемые кабинеты врачей разместятся на нижних этажах, а административные — на верхних. Рассадка специалистов по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным.

Медицинское учреждение сможет принимать 68 тысяч жителей района Свиблово. Открытие планируется на первый квартал следующего года.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся объект.

— Здесь, в Свиблове, строим новую поликлинику площадью 11 тысяч квадратных метров, что в три-четыре раза больше, чем те две поликлиники, которые сюда переезжают. И детское, и взрослое население Свиблова будут обслуживаться в самой современной клинике по всем московским стандартам, — заявил глава города.

До этого заммэра рассказал, что с начала года в Москве построили 14 спортивных объектов, общая площадь которых составляет свыше 100 тысяч квадратных метров.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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