Андрей Бочкарев: В Москве инвесторы возвели 90 спортивных объектов за десять лет

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве с начала года построили 14 спортивных объектов, общая площадь которых составляет свыше 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 24 сентября.

— Наряду со строительством социальных объектов в столице на протяжении последних лет активно возводятся различные спортивные сооружения. При этом появление большей части таких физкультурных комплексов, арен, стадионов и ледовых дворцов профинансировано инвесторами, — рассказал он.

В период с 2011 до конца 2021 года за счет бюджета в Москве возвели 63 спортивных объекта. При этом за счет инвесторов специалисты построили 90 таких зданий, которые включают в себя как районные спортивные площадки и физкультурные центры, так и сооружения мирового уровня, пригодные для тренировок профессионалов и проведения различных соревнований, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в Зеленограде согласовали проект капитального ремонта трехэтажной спортивной школы олимпийского резерва № 114 «Рекорд». Согласно проекту, специалисты обновят фасад здания, восстановят цоколь, а также заменят двери и окна.