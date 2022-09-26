Помещение в детской больнице № 9 в Москве переоборудуют в кабинет томографии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Шмитовский проезд, 29с1 Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект по установке нового компьютерного томографа в переоборудованном помещении в детской ГКБ № 9 имени Г. Н. Сперанского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 26 сентября.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Переоборудование помещений под установку медицинского оборудования в ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 имени Г. Н. Сперанского ДМЗ» (КТ), помещение 34, цокольный этаж» по адресу Шмитовский проезд, дом 29, строение 1, Пресненский район, Центральный административный округ города Москвы, — говорится в сообщении.

Председатель ведомства Анна Яковлева уточнила, что после проведения ремонтных работ в кабинете КТ также будут предусмотрены техническое помещение, комната управления, процедурная, а также кабинет врача.

Помимо этого, специалисты обновят потолки и стены, а также установят новые дверные и оконные блоки. В процессе обновления будущего помещения войдут обновление потолков, стен, также установка новых дверных и оконных блоков.

Наконец, рабочие заменят сантехнические приборы и систему вентиляции, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты завершат строительство нового лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе в 2022 году.