Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Доля квартир без отделки в Москве выросла на 62 процента с начала года

Евгений Жуков
Город
Доля квартир без отделки в Москве выросла на 62 процента с начала года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Застройщики нарастили объем предложений квартир без отделки в новостройках Москвы на 62 процента с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе аналитической компании «Метриум» в понедельник, 26 сентября.

— В августе 2022 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве застройщики продавали 19,4 тысячи квартир. Без отделки застройщики предлагали приобрести 3,8 тысячи квартир. С начала 2022 года больше всего выросло предложение квартир без отделки. По сравнению с декабрем 2021 года их количество в продаже увеличилось на 62 процента, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в августе «квадрат» в квартире с ремонтом обходился в 293 тысячи рублей против 256 тысяч в декабре 2021 года. При этом с начала года такое жилье подорожало на 14 процентов.

Объекты с полной отделкой подорожали за прошедшие восемь месяцев с 12,2 до 13 миллионов рублей, то есть на 7 процентов. Их средняя площадь уменьшилась с 48 до 44 квадратных метров.

Квартиры без отделки, наоборот, стали в среднем доступнее: их цена снизилась с 14,8 до 14,4 миллиона рублей. Дело в том, что в 2022-м выросла стоимость отделочных и строительных материалов, фурнитуры, сантехники и электрооборудования.

При этом ставки по ипотеке в первой половине года также резко увеличились. Доступная ипотека стимулировала клиентов приобретать жилье под ключ, а не делать ремонт самостоятельно, считает управляющий партнер компании Надежда Коркка.

Застройщики готовились к длительному периоду дорогой ипотеки и решили пойти по пути снижения общей стоимости квартиры за счет устранения отделки, передает слова Коркки сайт компании.

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

По его словам, ипотечная ставка в России находится на достаточно высоком уровне. Продавцы вынуждены снижать стоимость вторичного жилья, чтобы не потерять покупателей.

Строительство Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте