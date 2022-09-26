Доля квартир без отделки в Москве выросла на 62 процента с начала года

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Застройщики нарастили объем предложений квартир без отделки в новостройках Москвы на 62 процента с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе аналитической компании «Метриум» в понедельник, 26 сентября.

— В августе 2022 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в Москве застройщики продавали 19,4 тысячи квартир. Без отделки застройщики предлагали приобрести 3,8 тысячи квартир. С начала 2022 года больше всего выросло предложение квартир без отделки. По сравнению с декабрем 2021 года их количество в продаже увеличилось на 62 процента, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в августе «квадрат» в квартире с ремонтом обходился в 293 тысячи рублей против 256 тысяч в декабре 2021 года. При этом с начала года такое жилье подорожало на 14 процентов.

Объекты с полной отделкой подорожали за прошедшие восемь месяцев с 12,2 до 13 миллионов рублей, то есть на 7 процентов. Их средняя площадь уменьшилась с 48 до 44 квадратных метров.

Квартиры без отделки, наоборот, стали в среднем доступнее: их цена снизилась с 14,8 до 14,4 миллиона рублей. Дело в том, что в 2022-м выросла стоимость отделочных и строительных материалов, фурнитуры, сантехники и электрооборудования.

При этом ставки по ипотеке в первой половине года также резко увеличились. Доступная ипотека стимулировала клиентов приобретать жилье под ключ, а не делать ремонт самостоятельно, считает управляющий партнер компании Надежда Коркка.

Застройщики готовились к длительному периоду дорогой ипотеки и решили пойти по пути снижения общей стоимости квартиры за счет устранения отделки, передает слова Коркки сайт компании.

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

По его словам, ипотечная ставка в России находится на достаточно высоком уровне. Продавцы вынуждены снижать стоимость вторичного жилья, чтобы не потерять покупателей.