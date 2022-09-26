Количество погибших в результате трагедии в Ижевске выросло до 15 человек

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Количество погибших в результате трагедии в Ижевске увеличилось до 15 человек. Об этом стало известно в понедельник, 26 сентября.

Жертвами стрелка стали 15 человек, среди них 11 детей. Еще 24 человека пострадали сообщает Следственный комитет.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в школе № 88 в Ижевске ранним утром в понедельник, 26 сентября. Неизвестный в черной одежде с нацистской символикой и в балаклаве ворвался в учебное учреждение и открыл огонь по учащимся и сотрудникам. Что известно о стрельбе в Ижевске к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

Позже стало известно, что нападавший на школу мужчина находился на учете в психдиспансере.