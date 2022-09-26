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Конференция в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдет в Музее Победы

Лала Манушакян
Город
Конференция в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдет в Музее Победы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Музее Победы 27 сентября пройдет конференция «Волжская Булгария и ислам. Одиннадцать веков истории». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 26 сентября.

— Принятие ислама Волжской Булгарией в 922 году является ключевым событием в истории ислама в России. Конференция призвана поспособствовать продвижению на международной арене информации о положительной роли ислама в России. Это возможность поддержать перспективную молодежь, обучающуюся в исламских и светских учебных заведениях, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в мероприятии примут участие около 200 человек. Так, в рамках конференции учащиеся исламских учебных заведений России, представители научного и духовного сообщества, исповедующие ислам, а также гости из Сирии смогут познакомиться и изучить историю и культурный быт народа.

Кроме того, там выступят заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, председатель ЦРО «Духовное собрание мусульман России» Альбир Крганов и другие.

Также гости услышат доклады научных сотрудников о культурном и историческом наследии Волжской Булгарии. Отмечается, что конференцию можно посетить до 29 сентября. Мероприятие стартует в 11:00 в кинозале «Жуков».

До этого сообщалось, что 27 сентября в Музее Победы откроется выставка «Подвиг народа в объективе кинокамеры», посвященная подвигам военных корреспондентов. В центральной части выставки будет представлена инсталляция, отражающая фронтовой быт и работу военных кинооператоров и корреспондентов.

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