Появились подробности о стрельбе в центре столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пресненский Вал, 6с1 Карта всех событий

Инцидент произошел в центре столицы у клуба «16 тонн» в 15:30. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД в понедельник, 26 сентября.

Также источник, знакомый с ситуацией, сообщил «ВМ», что злоумышленник выстрелил в ногу охраннику из охотничьего ружья «Сайга». Оружие мужчина бросил на месте преступления, после чего скрылся.

Спустя 20–30 минут после нападения автомобиль, на котором мужчина уехал, обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Он был брошен в километре от места происшествия.

По неподтвержденным данным, стрелком является 58-летний мужчина, который взял автомобиль у своей родственницы — 35-летней Дарьи.

Нападение, о котором идет речь, случилось в центре столицы у клуба «16 тонн» в Пресненском районе. Посетитель клуба поругался с охранником и ушел. Позже мужчина вернулся, выстрелил молодому человеку в ногу и скрылся.